Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера

40-летняя певица Шакира практически никогда не прибегала к радикальной смене имиджа. Не произошло это и сейчас - она всего лишь сменила цвет волос. Однако весь образ звезды в целом теперь выглядит иначе - поклонники уже отметили, что их любимица словно помолодела и буквально стала похожа на подростка.Привычный всем золотистый блонд Шакира изменила на ярко-рыжие локоны.Новый образ вызвал множество споров - одним такое неожиданное преображение пришлось по душе, другие же мечтают вновь увидеть певицу в образе, когда-то прославившем её на весь мир.