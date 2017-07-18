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Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера

Вчера, 17:08
Латиноамериканская звезда Шакира поразила публику новым образом.

Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера
40-летняя певица Шакира практически никогда не прибегала к радикальной смене имиджа. Не произошло это и сейчас - она всего лишь сменила цвет волос. Однако весь образ звезды в целом теперь выглядит иначе - поклонники уже отметили, что их любимица словно помолодела и буквально стала похожа на подростка.

Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера


Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера


Привычный всем золотистый блонд Шакира изменила на ярко-рыжие локоны.

Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера


Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера


Новый образ вызвал множество споров - одним такое неожиданное преображение пришлось по душе, другие же мечтают вновь увидеть певицу в образе, когда-то прославившем её на весь мир.

Шакира сменила имидж и превратилась в тинейджера

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Ключевые слова: Шакира

Количество просмотров: 4 043
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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