Джессика Честейн поразила роскошным видом в белом комбинезоне

На днях же женщина снова примерила белый наряд. 40-летняя Джессика появилась на премьерном показе фильма "Детройт" в белом комбинезоне, который отлично сидел на ее фигуре. Глубокий вырез подчеркнул роскошные формы актрисы. Все восхитились внешним видом звезды.Джессика и выглядела счастливой, и вся сияла, вот что делает с женщинами любовь и присутствие любимого человека в жизни.