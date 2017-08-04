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Джессика Честейн поразила роскошным видом в белом комбинезоне

Сегодня, 13:02
Совсем недавно состоялась свадьба знаменитой актрисы Джессики Честейн и ее возлюбленного, исполнительного директора Moncler Джана Луки Пасси.

Джессика Честейн поразила роскошным видом в белом комбинезоне
На днях же женщина снова примерила белый наряд. 40-летняя Джессика появилась на премьерном показе фильма "Детройт" в белом комбинезоне, который отлично сидел на ее фигуре. Глубокий вырез подчеркнул роскошные формы актрисы. Все восхитились внешним видом звезды.

Джессика Честейн поразила роскошным видом в белом комбинезоне


Джессика и выглядела счастливой, и вся сияла, вот что делает с женщинами любовь и присутствие любимого человека в жизни.

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Ключевые слова: Джессики Честейн

Количество просмотров: 4 225
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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