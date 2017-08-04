Джессика и выглядела счастливой, и вся сияла, вот что делает с женщинами любовь и присутствие любимого человека в жизни.
Джессика Честейн поразила роскошным видом в белом комбинезоне
Сегодня, 13:02
Совсем недавно состоялась свадьба знаменитой актрисы Джессики Честейн и ее возлюбленного, исполнительного директора Moncler Джана Луки Пасси.
На днях же женщина снова примерила белый наряд. 40-летняя Джессика появилась на премьерном показе фильма "Детройт" в белом комбинезоне, который отлично сидел на ее фигуре. Глубокий вырез подчеркнул роскошные формы актрисы. Все восхитились внешним видом звезды.
Джессика и выглядела счастливой, и вся сияла, вот что делает с женщинами любовь и присутствие любимого человека в жизни.
Джессика и выглядела счастливой, и вся сияла, вот что делает с женщинами любовь и присутствие любимого человека в жизни.
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Ключевые слова: Джессики Честейн
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Количество просмотров: 4 225
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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