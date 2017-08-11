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Ким Кардашьян была в центре внимания на дне рождения Кайли Дженнер

Сегодня, 13:03
На днях юбилей отмечала младшая из известной семьи Кардашьян-Дженнер Кайли, ей исполнилось 20 лет.

Ким Кардашьян была в центре внимания на дне рождения Кайли Дженнер
Но свой день рождения Кайли решила отметить по-тихому со своей семьей. Сначала именинница с мамой и сестрами отправилась на концерт Кендрика Ламара, а потом посидела в ресторане.

Ким Кардашьян была в центре внимания на дне рождения Кайли Дженнер


На свой праздник девушка надела белое короткое платье, но опять же все внимание к себе приковала Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян была в центре внимания на дне рождения Кайли Дженнер


Она была в бордовом платье в пол, которое просто шикарно сидело на ее выдающейся фигуре. Что уж говорить, среди сестер Ким всегда отличается, и другие просто не могут с ней конкурировать.

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Кайли Дженнер

Количество просмотров: 5 733
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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