Ким Кардашьян была в центре внимания на дне рождения Кайли Дженнер

Но свой день рождения Кайли решила отметить по-тихому со своей семьей. Сначала именинница с мамой и сестрами отправилась на концерт Кендрика Ламара, а потом посидела в ресторане.На свой праздник девушка надела белое короткое платье, но опять же все внимание к себе приковала Ким Кардашьян.Она была в бордовом платье в пол, которое просто шикарно сидело на ее выдающейся фигуре. Что уж говорить, среди сестер Ким всегда отличается, и другие просто не могут с ней конкурировать.