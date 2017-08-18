Кэти Холмс собрала восторженные взгляды на премьере сериала

Раньше Кэти Холмс старалась не попадаться в объективы камер и практически не выходила в свет, такая была договоренность с супругом Томом Крузом.

Но в последнее время актриса часто радует поклонников, появляясь на красных дорожках светских веченинок. На днях же Кэти посетила мероприятие, приуроченное к выходу нового сериала "Тик".Холмс выглядела просто шикарно и собрала множество восторженных взглядов. Она появилась в мини-платье пурпурного цвета с открытой спиной. Благодаря такой длине акцент был сделан на загорелых стройных ногах женщины, и цвет потрясающе подходил к цвету ее кожи.Как вам подобранный образ актрисы?