Кэти Холмс собрала восторженные взгляды на премьере сериала

Но в последнее время актриса часто радует поклонников, появляясь на красных дорожках светских веченинок. На днях же Кэти посетила мероприятие, приуроченное к выходу нового сериала "Тик".
Холмс выглядела просто шикарно и собрала множество восторженных взглядов. Она появилась в мини-платье пурпурного цвета с открытой спиной. Благодаря такой длине акцент был сделан на загорелых стройных ногах женщины, и цвет потрясающе подходил к цвету ее кожи.
Как вам подобранный образ актрисы?
Ключевые слова: Кэти Холмс
Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями: