Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кэти Холмс собрала восторженные взгляды на премьере сериала

Сегодня, 11:30
Раньше Кэти Холмс старалась не попадаться в объективы камер и практически не выходила в свет, такая была договоренность с супругом Томом Крузом.

Кэти Холмс собрала восторженные взгляды на премьере сериала
Но в последнее время актриса часто радует поклонников, появляясь на красных дорожках светских веченинок. На днях же Кэти посетила мероприятие, приуроченное к выходу нового сериала "Тик".

Кэти Холмс собрала восторженные взгляды на премьере сериала


Холмс выглядела просто шикарно и собрала множество восторженных взглядов. Она появилась в мини-платье пурпурного цвета с открытой спиной. Благодаря такой длине акцент был сделан на загорелых стройных ногах женщины, и цвет потрясающе подходил к цвету ее кожи.

Как вам подобранный образ актрисы?

← Хайди Клум поразила своей фигурой в ре... Дженнифер Энистон рассказала, какая п... →

Ключевые слова: Кэти Холмс

Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кэти Холмс разместила редкий семейный снимок
Джейми Фокс не захотел жениться на Кэти Холмс
Кэти Холмс закрутила роман с коллегой по цеху
Кэти Холмс на премьере фильма "Маниакальные дни", с ее участием
Самое популярное за неделю
Комментарии



Светлана Хоркина поведала, кто же отец ее наследника Недавно известная гимнастка и депутат Госдумы Светлана Хоркина беседовала с журналистами и случайно проговорилась о том, кто же отец ее сына.
Гости повеселились на роскошной свадьбе Артема Ткаченко На днях известный актер Артем Ткаченко и его возлюбленная Екатерина Стеблина устроили шикарную свадьбу.
Сестра Евгения ОСина переживает из-за его исчезновения На днях стало известно о том, что сестра популярного в 90-х певца Евгения Осина была вынуждена обратиться в полицию с заявлением о его исчезновении.
Эмма Стоун предстала в непривычном образе Фильм "Ла-Ла Ленд", в котором одна из главных ролей досталась актрисе Эмме Стоун, собрала большое количество престижных кинопремий.
Александр Демидов стал участником серьезного ДТП Недавно Александр Демидов, участник коллектива "Квартет И", пострадал в аварии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.