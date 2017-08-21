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Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном

Сегодня, 13:19
Известная певица Вера Брежнева активно ведет свой микроблог, часто радуя подписчиков не только снимками из личной жизни, но и с фотосессий.

Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном
Недавно в Инстаграм Брежневой появилась серия снимков, на которых она позирует в красном платье в белый горошек с темно-красной помадой на губах. Растрепанные волосы и легкий макияж глаз дополнили образ певицы.

Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном


Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном


«Красное настроение», — написала под фото Вера.

Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном


Фолловеры положительно оценили серию фотографий исполнительницы и оставили массу восхищенных комментариев.

Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 6 877
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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