Вера Брежнева поделилась фотографиями с фотосессии в красном

Известная певица Вера Брежнева активно ведет свой микроблог, часто радуя подписчиков не только снимками из личной жизни, но и с фотосессий.

Недавно в Инстаграм Брежневой появилась серия снимков, на которых она позирует в красном платье в белый горошек с темно-красной помадой на губах. Растрепанные волосы и легкий макияж глаз дополнили образ певицы.«Красное настроение», — написала под фото Вера.Фолловеры положительно оценили серию фотографий исполнительницы и оставили массу восхищенных комментариев.