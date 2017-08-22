Амаль Клуни выглядела шикарно на свидании со своим супругом

Долгое время после родов супруги старались проводить как можно больше времени с малышами, редко выходя в свет. Но теперь папарацци довольно часто удается запечатлеть пару во время свиданий.Особое внимание всех привлекает Амаль, выглядит она просто прекрасно, и уже давно вернула себе прежние формы.На последнее свидание с супругом молодая мама надела зеленое платье, через прозрачную ткань которой просвечивала стройная фигура звезда.Как вам такой наряд Амаль?