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Амаль Клуни выглядела шикарно на свидании со своим супругом

Сегодня, 11:14
В начале лета в семье знаменитого актера Джорджа Клуни случилось радостное событие, супруга актера Амаль подарила ему очаровательных близнецов.

Амаль Клуни выглядела шикарно на свидании со своим супругом
Долгое время после родов супруги старались проводить как можно больше времени с малышами, редко выходя в свет. Но теперь папарацци довольно часто удается запечатлеть пару во время свиданий.

Особое внимание всех привлекает Амаль, выглядит она просто прекрасно, и уже давно вернула себе прежние формы.

Амаль Клуни выглядела шикарно на свидании со своим супругом


На последнее свидание с супругом молодая мама надела зеленое платье, через прозрачную ткань которой просвечивала стройная фигура звезда.

Как вам такой наряд Амаль?

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Ключевые слова: Амаль Клуни, Джордж Клуни

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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