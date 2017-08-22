Амаль Клуни выглядела шикарно на свидании со своим супругом

Долгое время после родов супруги старались проводить как можно больше времени с малышами, редко выходя в свет. Но теперь папарацци довольно часто удается запечатлеть пару во время свиданий.
Особое внимание всех привлекает Амаль, выглядит она просто прекрасно, и уже давно вернула себе прежние формы.
На последнее свидание с супругом молодая мама надела зеленое платье, через прозрачную ткань которой просвечивала стройная фигура звезда.
Как вам такой наряд Амаль?
Ключевые слова: Амаль Клуни
, Джордж Клуни
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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