Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос

Сегодня, 18:30
На днях знаменитая модель Синди Кроуфорд шокировала своих подписчиков, опубликовав неожиданное фото.

Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос
На снимке можно заметить знаменитость со светлыми волосами, хотя преданные поклонники привыкли видеть 51-летнюю Синди с темной шевелюрой. Кроуфорд предложила угадать своим фолловерам, в каком образе она предстанет.

Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос


Конечно же фанаты сразу же догадались, что на звезде парик, и, видимо, в одной из фотосессий она снимется в образе Мэрилин Монро. Теперь же поклонники находятся в ожидании снимков любимой модели.

Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос


Как вам такое преображение звезды?

← Надя Ручка, оказалось, вышла замуж

Ключевые слова: Синди Кроуфорд

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дочь Синди Кроуфорд сменила привычный образ
Сын Синди Кроуфорд произвел фурор на подиуме
Синди Кроуфорд отметила 18-ю годовщину свадьбы в джинсах
Синди Кроуфорд позирует в кавер-стори для Zoo Magazine
Самое популярное за неделю
Комментарии



Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос На днях знаменитая модель Синди Кроуфорд шокировала своих подписчиков, опубликовав неожиданное фото.
Надя Ручка, оказалось, вышла замуж Неделю назад в семье экс-участницы популярной группы "Блестящие" Нади Ручки случилось радостное событие.
Мария Кожевникова поделилась фотографией без косметики Около месяца назад общественности стало известно о рождении у Марии Кожевниковой третьего ребенка, хотя свою беременность звезда смогла скрывать вплоть до родов.
Роза Сябитова получила массу критических замечаний за вызывающее фото Телеведущая и знаменитая сваха из передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова старается следить за своим внешним видом.
Мэрайя Кэри огорчает фанатов провальными образами В последнее время знаменитая певица Мэрайя Кэри сильно набрала вес, но тем не менее это не мешает ей надевать откровенные наряды.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.