Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос

На днях знаменитая модель Синди Кроуфорд шокировала своих подписчиков, опубликовав неожиданное фото.
На снимке можно заметить знаменитость со светлыми волосами, хотя преданные поклонники привыкли видеть 51-летнюю Синди с темной шевелюрой. Кроуфорд предложила угадать своим фолловерам, в каком образе она предстанет.
Конечно же фанаты сразу же догадались, что на звезде парик, и, видимо, в одной из фотосессий она снимется в образе Мэрилин Монро. Теперь же поклонники находятся в ожидании снимков любимой модели.
Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+
ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.