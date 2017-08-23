Синди Кроуфорд шокировала новым цветом волос

На снимке можно заметить знаменитость со светлыми волосами, хотя преданные поклонники привыкли видеть 51-летнюю Синди с темной шевелюрой. Кроуфорд предложила угадать своим фолловерам, в каком образе она предстанет.Конечно же фанаты сразу же догадались, что на звезде парик, и, видимо, в одной из фотосессий она снимется в образе Мэрилин Монро. Теперь же поклонники находятся в ожидании снимков любимой модели.Как вам такое преображение звезды?