Мэтт Леблан собирает восторженные взгляды

Фанаты искренне удивляются внешнему виду коллеги Мэтью Перри, который в последнее время на себя не похож. А Мэтт при этом как будто бы нисколько и не стареет.На днях Леблан посетил светское мероприятие и поразил всех своим внешним видом. Актер надел костюм, который отлично сидел на нем, а легкая улыбка делала его очень похожим на Джоуи Триббиани, которого и сыграл Мэтт в сериале.Действительно, актер практически не изменился за столько лет, только появилась седина в волосах.