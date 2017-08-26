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Мэтт Леблан собирает восторженные взгляды

Сегодня, 20:01
Несколько месяцев назад знаменитый актер Мэтт Леблан, который запомнился зрителям после съемок в популярном сериале "Друзья", отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет.

Мэтт Леблан собирает восторженные взгляды
Фанаты искренне удивляются внешнему виду коллеги Мэтью Перри, который в последнее время на себя не похож. А Мэтт при этом как будто бы нисколько и не стареет.

Мэтт Леблан собирает восторженные взгляды


На днях Леблан посетил светское мероприятие и поразил всех своим внешним видом. Актер надел костюм, который отлично сидел на нем, а легкая улыбка делала его очень похожим на Джоуи Триббиани, которого и сыграл Мэтт в сериале.

Мэтт Леблан собирает восторженные взгляды


Действительно, актер практически не изменился за столько лет, только появилась седина в волосах.

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Ключевые слова: Мэтт Леблан

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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