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Мария Максакова снова начала общаться со своей мамой

Сегодня, 10:32
Недавно оперная певица Мария Максакова стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" и побеседовала с ведущим, откровенно отвечая на его вопросы.

Мария Максакова снова начала общаться со своей мамой
В ходе беседы выяснилось, что наконец-то Максакова помирилась со своей мамой.

Мария Максакова снова начала общаться со своей мамой


«Мы помирились... Ее оболгали. Я не могла понять, почему она не защищается. Я считала, что таким образом она косвенно подтверждает свою вину. Выяснилось, что она просто не хочет связываться с этой категорией людей. Она не говорила ту фразу... Мне жаль, что та фраза оказалась роковой. Я была на нее очень обижена, но она мне пошагово рассказала, как провела тот ужасный день. Она мне писала, потом я ей позвонила», – ответила Мария.

Мария Максакова снова начала общаться со своей мамой


Беседуя с ведущим, исполнительница вспоминала своего покойного супруга, Дениса Воронинкова.

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 7 098
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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