Мария Максакова снова начала общаться со своей мамой

В ходе беседы выяснилось, что наконец-то Максакова помирилась со своей мамой.«Мы помирились... Ее оболгали. Я не могла понять, почему она не защищается. Я считала, что таким образом она косвенно подтверждает свою вину. Выяснилось, что она просто не хочет связываться с этой категорией людей. Она не говорила ту фразу... Мне жаль, что та фраза оказалась роковой. Я была на нее очень обижена, но она мне пошагово рассказала, как провела тот ужасный день. Она мне писала, потом я ей позвонила», – ответила Мария.Беседуя с ведущим, исполнительница вспоминала своего покойного супруга, Дениса Воронинкова.