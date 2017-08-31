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Приемная дочь Ирины Понаровской пытается очернить имя певицы

Сегодня, 11:15
Приемная дочь Ирины Понаровской довольно часто становится героиней различных ток-шоу, на которых рассказывает о своем сложном детстве.

Приемная дочь Ирины Понаровской пытается очернить имя певицы
Девушка обвиняет певицу в том, что она ее бросила в четыре года. Но директор Понаровской уверяет, что Анастасия много чего не договаривает.

«Анастасия не имеет никакого отношения к Ирине. Она просто ходит по телеканалам и пиарится за счет Понаровской! - делится Лера Тувина. - Лучше бы эта девушка рассказала, как Ирина взяла ее, маленькую и беспомощную, и вылечила от инфекций. Каких только болячек не было у ребенка: кожные заболевания, вши и даже, извините, венерические заболевания. Представляете, у маленькой девочки! Видимо, с рождения она жила в неблагополучной среде. Ирина, человек очень добрый, решила помочь ребенку и взяла девочку к себе в семью.

Приемная дочь Ирины Понаровской пытается очернить имя певицы


Сначала она стала красть вещи из дома и перепродавать их. Потом добралась до денег. Последней каплей стало поведение Анастасии в отношении родного сына Ирины Энтони. Представьте, что у вас есть 13-летний сын и его какая-то девочка начинает соблазнять. Певица стала свидетелем этой жуткой сцены. После такого ей пришлось расстаться с Анастасией. Какое еще решение могла принять Ирина, когда на ее глазах совращают сына, воруют. И это благодарность за все хорошее, что она сделала для этого ребенка. К сожалению, когда люди берут чужих детей на воспитание - это как в рулетке. Иногда гены берут свое», - вспоминает директор певицы.

Тувина считает, что Анастасия, оставшись без работы, пытается заработать деньги, посещая различные шоу.

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Ключевые слова: Ирина Понаровская

Количество просмотров: 6 422
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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