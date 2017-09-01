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Жена Уилла Смита поведала о том, как смогла сохранить брак

Сегодня, 17:04
Звездная чета голливудских актеров, Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, по праву считается одной из самых крепких супружеских пар.

Жена Уилла Смита поведала о том, как смогла сохранить брак
Но, как выяснилось, и в их отношениях бывают недопонимания. На днях Джада побеседовала с журналистами и рассказала, как они преодолевают какие-то сложности в их семье.

«Как только вы начинаете думать, что ваши отношения не идеальны, тогда вы и попадаете в неприятности», — сообщила женщина.

Жена Уилла Смита поведала о том, как смогла сохранить брак


По мнению Джады, главное быть друг другу друзьями, тогда в семье будет царить идиллия, и супруги будут интересны друг другу.

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Ключевые слова: Уилл Смит, Джада Пинкетт-Смит

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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