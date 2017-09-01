Жена Уилла Смита поведала о том, как смогла сохранить брак

Гвинет Пэлтроу сообщила о том, что же связывает ее с Брэдом Питтом

Несколько дней назад знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу побеседовала в радиоэфире с Софией Аморусо и вспомнила о своих неудачных романах.