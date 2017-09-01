Жена Уилла Смита поведала о том, как смогла сохранить брак

Звездная чета голливудских актеров, Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, по праву считается одной из самых крепких супружеских пар.
Но, как выяснилось, и в их отношениях бывают недопонимания. На днях Джада побеседовала с журналистами и рассказала, как они преодолевают какие-то сложности в их семье.
«Как только вы начинаете думать, что ваши отношения не идеальны, тогда вы и попадаете в неприятности», — сообщила женщина.
По мнению Джады, главное быть друг другу друзьями, тогда в семье будет царить идиллия, и супруги будут интересны друг другу.
Ключевые слова: Уилл Смит
, Джада Пинкетт-Смит
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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