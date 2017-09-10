Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись
Сегодня, 14:46
На днях британские таблоиды распространили информацию о разводе звездной четы Виктории и Дэвида Бэкхема.
Они ссылаются на данные, предоставленные проверенным источником. По сведениям, супруги приняли решение развестись после восемнадцати лет брака. Хотя эти слухи ходят уже давно, Дэвид уже несколько раз был замечен в компании любовниц.
Бекхэмы стараются делать вид, что в их семье нет никаких проблем, но есть информация, что они уже год не живут вместе.
Да и интересы у супругов разные. Дэвид любит шумные вечеринки, а Виктория - любительница спокойной и тихой жизни.
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