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Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись

Сегодня, 14:46
На днях британские таблоиды распространили информацию о разводе звездной четы Виктории и Дэвида Бэкхема.

Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись
Они ссылаются на данные, предоставленные проверенным источником. По сведениям, супруги приняли решение развестись после восемнадцати лет брака. Хотя эти слухи ходят уже давно, Дэвид уже несколько раз был замечен в компании любовниц.

Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись


Бекхэмы стараются делать вид, что в их семье нет никаких проблем, но есть информация, что они уже год не живут вместе.

Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись


Да и интересы у супругов разные. Дэвид любит шумные вечеринки, а Виктория - любительница спокойной и тихой жизни.

← Максим Виторган скоро будет принимать...

Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись На днях британские таблоиды распространили информацию о разводе звездной четы Виктории и Дэвида Бэкхема.
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