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Кети Топурия не обсуждала с мамой проблемы в семье

Сегодня, 10:19
Участница популярной группы "А-Студио" Кети Топурия была вместе с бизнесменом Львом Гейхманом более пяти лет.

Кети Топурия не обсуждала с мамой проблемы в семье
На протяжении длительного времени супруги никому не рассказывали о расставании, но все же несколько дней назад Кети решилась признаться о проблемах семье. Как выяснилось, о разладе в отношениях супругов не знали даже близкие люди.

Кети Топурия не обсуждала с мамой проблемы в семье


«Все у Кети прекрасно с мужем, – делилась с журналистами мама Кети Ната Гивиевна. – Только вот все вместе собирались, у них прекрасная семья!»
Но и сейчас Ната Гивиевна не знает подробностей, сама Кети ей об этом не сообщала. Также не в курсе этой ситуации и отец Льва Гейхмана.

«Лев несколько месяцев находится в США по работе, - также рассказывал Исаак Львович. – Разговоров о разводе дети не ведут, они любят друг друга». Ради двухлетней дочки Оливии Кети и Лев смогли сохранить дружеские отношения. Малышка почти в равной степени проводит время с папой и с мамой».

Кети Топурия не обсуждала с мамой проблемы в семье


Хотя стоит отметить, что мама Кети и ранее переживала из-за того, что Кети и Лев живут в разных странах.

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Ключевые слова: Кети Топурия

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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