Кети Топурия не обсуждала с мамой проблемы в семье

На протяжении длительного времени супруги никому не рассказывали о расставании, но все же несколько дней назад Кети решилась признаться о проблемах семье. Как выяснилось, о разладе в отношениях супругов не знали даже близкие люди.«Все у Кети прекрасно с мужем, – делилась с журналистами мама Кети Ната Гивиевна. – Только вот все вместе собирались, у них прекрасная семья!»Но и сейчас Ната Гивиевна не знает подробностей, сама Кети ей об этом не сообщала. Также не в курсе этой ситуации и отец Льва Гейхмана.«Лев несколько месяцев находится в США по работе, - также рассказывал Исаак Львович. – Разговоров о разводе дети не ведут, они любят друг друга». Ради двухлетней дочки Оливии Кети и Лев смогли сохранить дружеские отношения. Малышка почти в равной степени проводит время с папой и с мамой».Хотя стоит отметить, что мама Кети и ранее переживала из-за того, что Кети и Лев живут в разных странах.