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Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода

Вчера, 23:16
На днях поклонники были шокированы, узнав о разладе в семье Эвелины Бледанс и ее супруга Александра Семина.

Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода
Оказалось, что пара развелась еще год назад, но все это время они создавали иллюзию счастливой семьи. Бывшие супруги впервые прокомментировали расставание в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода


«Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном», - считает Эвелина.

«Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему «зритель». Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы», - ответил Семин.

Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода


Но все же бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием сына.

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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