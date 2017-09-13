Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода

Оказалось, что пара развелась еще год назад, но все это время они создавали иллюзию счастливой семьи. Бывшие супруги впервые прокомментировали расставание в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир".«Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном», - считает Эвелина.«Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему «зритель». Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы», - ответил Семин.Но все же бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием сына.