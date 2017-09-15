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Состоялось официальное оформление развода Скарлетт Йохансон

Сегодня, 12:20
Знаменитая актриса Скарлетт Йохансон на днях развелась со своим супругом, французским журналистом Роменом Дориаком.

Состоялось официальное оформление развода Скарлетт Йохансон
Супруги были женаты два года, и сейчас у них подрастает очаровательная дочка Роуз Дороти. Пара смогла договориться, поэтому сложностей при оформлении развода не возникло, а информация о том, с кем же осталась 2-летняя дочка пары, не сообщается.

Состоялось официальное оформление развода Скарлетт Йохансон


О проблемах в семье Скарлетт стало известно в начале этого года, а спустя несколько месяцев актриса сама подтвердила данную новость. Супруги пытались наладить отношения, но так и не смогли решить возникшие проблемы.

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Ключевые слова: Скарлетт Йохансон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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