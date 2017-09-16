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Дана Борисова призналась в проблемах в отношениях с сестрой

Сегодня, 13:03
В новом выпуске передачи НТВ "Секрет на миллион" зрители увидят телеведущую Дану Борисову, которая уже на протяжении пяти месяцев проходит реабилитацию в клинике Таиланда от пристрастия к запрещенным препаратам.

Дана Борисова призналась в проблемах в отношениях с сестрой
Оказалось, что у Даны проблемы в общении со своими родственниками. Например, со своей сестрой Ксенией она не общается уже много лет.

«Я со своей родной сестрой много лет не виделась», – сообщила Борисова.

Дана Борисова призналась в проблемах в отношениях с сестрой


Сестра Даны, которая младше ее на три года, работает стюардессой, что телеведущая не одобряет. По ее мнению, Ксения могла бы работать на более престижной работе, учитывая то, что она хорошо знает несколько иностранных языков.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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