Дана Борисова призналась в проблемах в отношениях с сестрой

Оказалось, что у Даны проблемы в общении со своими родственниками. Например, со своей сестрой Ксенией она не общается уже много лет.«Я со своей родной сестрой много лет не виделась», – сообщила Борисова.Сестра Даны, которая младше ее на три года, работает стюардессой, что телеведущая не одобряет. По ее мнению, Ксения могла бы работать на более престижной работе, учитывая то, что она хорошо знает несколько иностранных языков.