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Эдита Пьеха обвинила внука в эгоизме

Сегодня, 14:12
Этот год для легендарной певицы Эдиты Пьехи стал юбилейным, народной артистке СССР исполнилось 80 лет.

Эдита Пьеха обвинила внука в эгоизме
Некоторое время назад Эдита Станиславовна побеседовала с журналистами и рассказала о взаимоотношениях с родными. Артистка считает своего внука, известного певца Стаса Пьеху, эгоистом.

«Стас – эгоист! Как все артисты, любит себя, к сожалению. А это к хорошему не приводит. Нужно любить свою публику, низко им кланяться за то, что они приходят послушать тебя, приносят цветы. Ценить поклонников за то, что они тебя избрали, чтобы поклоняться твоим песням, твоему искусству. Как уважали и ценили своих поклонников Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Александр Вертинский, а сегодня мне очень сложно сказать, кто любит свою публику! Если уважаешь тех, кто приходит на твой концерт, тогда жизнь на сцене тебе обеспечена», – делится исполнительница.

Эдита Пьеха обвинила внука в эгоизме


По словам Эдиты Станиславовны, ей редко удается видеться в правнуками, так как они слишком далеко живут, а с современной техникой она не дружит.

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Ключевые слова: Эдита Пьеха, Стас Пьеха

Количество просмотров: 3 718
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, WomanHit

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