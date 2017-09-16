Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс

Все это время экс-супруги создавали иллюзию счастливой семья, публикуя совместные фотографии. Рустам Солнцев не смог обойти стороной эту громкую новость.«Я так понимаю, год Эвелина пыталась исправить ситуацию, - считает Рустам. - Она даже скорректировала свою и без того красивую грудь, чтобы нравиться мужу. А он заявил, что между ними всегда стоял абстрактный человек, имея ввиду публику. Да, Эвелина, тебя любят, он должен был это признать. Но мы-то знаем, что между вами стояла женщина, и она отнюдь не абстрактна. Но ты, Эвелина, являясь красавицей и умницей, а также благородным человеком, искренне защищаешь его и говоришь, что все в порядке. Мол, он оставил дом, алименты… Но зная ту непростую ситуацию между ними, я смею предположить, что, может быть, Александр просто вульгарный предатель. Малышка, не падай так перед ним, не защищай, а то коленочки красивые посбиваешь».По мнению Солцева, Эвелина легко найдет нового ухажера, так как она - эффектная женщина.