Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс

Вчера, 22:16
Совсем недавно общественность шокировала информация о разводе известной актрисы Эвелины Бледанс, причем он состоялся еще год назад.

Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс
Все это время экс-супруги создавали иллюзию счастливой семья, публикуя совместные фотографии. Рустам Солнцев не смог обойти стороной эту громкую новость.

Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс


«Я так понимаю, год Эвелина пыталась исправить ситуацию, - считает Рустам. - Она даже скорректировала свою и без того красивую грудь, чтобы нравиться мужу. А он заявил, что между ними всегда стоял абстрактный человек, имея ввиду публику. Да, Эвелина, тебя любят, он должен был это признать. Но мы-то знаем, что между вами стояла женщина, и она отнюдь не абстрактна. Но ты, Эвелина, являясь красавицей и умницей, а также благородным человеком, искренне защищаешь его и говоришь, что все в порядке. Мол, он оставил дом, алименты… Но зная ту непростую ситуацию между ними, я смею предположить, что, может быть, Александр просто вульгарный предатель. Малышка, не падай так перед ним, не защищай, а то коленочки красивые посбиваешь».

Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс


По мнению Солцева, Эвелина легко найдет нового ухажера, так как она - эффектная женщина.

← Дана Борисова думает, что в ее наркоза... Дэвида Бэкхема заподозрили в увлечени... →

Ключевые слова: Эвелина Бледанс, Рустам Солнцев

Количество просмотров: 7 384
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Муж Эвелины Бледанс рассказал о причинах развода
Рустам Солнцев не смог промолчать касательно измены Виктории Лопыревой
Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь в белоснежном купальнике
Рустам Солнцев устал от выяснения отношений между Антоном Гусевым и Викторией Романец
Самое популярное за неделю
Комментарии



Бейонсе надела под платье утягивающее белье Три месяца назад в семье знаменитых певцов Бейонсе и Джей Зи родились двойняшки.
Ларри Кинг сообщил о своей борьбе с онкологией Летом известный телеведущий Ларри Кинг был шокирован, узнав о том, что у него рак легких.
Дэвида Бэкхема заподозрили в увлечении пластикой Известный футболист Дэвид Бэкхем до сих пор собирает восторженные взгляды миллионов женщин, хотя ему уже 42 года.
Рустам Солнцев высказался касательно развода Эвелины Бледанс Совсем недавно общественность шокировала информация о разводе известной актрисы Эвелины Бледанс, причем он состоялся еще год назад.
Дана Борисова думает, что в ее наркозависимости виноваты экс-бойфренды Вот уже почти полгода продолжается лечение телеведущей Даны Борисовой от наркотической зависимости в клинике Таиланда.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.