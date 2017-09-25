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Ольга Рапунцель готовится к разводу с мужем

Сегодня, 11:07
Некоторое время назад бывшая участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась в том, что у нее случился серьезный конфликт с мужем Дмитрием Дмитренко.

Ольга Рапунцель готовится к разводу с мужем
В прямом эфире в Инстаграм девушка рассказала о проблемах в отношениях с супругом, и сейчас она находится в гостинице и боится возвращаться домой.

Ольга Рапунцель готовится к разводу с мужем


«Он распускает руки, ругается матом. Я мама его ребенка. Я хотела эту семью полноценной… Я любила его, все ему прощала. Тут на днях меня Бог повел посмотреть его телефон… Он сидел без работы два месяца. «Мы вместе, у нас все получится», - говорила я. Я открываю телефон, а там переписки с шестью девушками. Я буду подавать на развод, иначе я не смогу выносить ребенка», - поделилась Ольга.

Девушка признается, что не ожидала такой перемены в поведении Дмитрия после того, как они покинут периметр шоу.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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