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Степан Меньщиков впервые рассказал о расставании с женой

Сегодня, 11:22
Около недели назад появилась информация о расставании экс-участника знаменитого телепроекта "Дом-2" Степана Меньщикова и его жены Евгении.

Степан Меньщиков впервые рассказал о расставании с женой
Фанаты были шокированы, услышав эту новость, так как всегда считали, что супруги - идеальная пара. Летом прошлого года влюбленные поженились, а через полгода на свет появился их второй ребенок.

Степан Меньщиков впервые рассказал о расставании с женой


«Женя решила жить без меня. Она все время хочет жить без меня. Я устал говорить: «Что ты делаешь – двое маленьких детей, кому ты нужна? Сейчас непростое кризисное время – и мне туго как артисту, еще детей надо кормить. Кто их будет содержать, тебя». Конечно, я буду помогать, но и мне непросто. Вдвоем же легче жить. Такие стычки происходило постоянно - как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву», - поделился Меньщиков с журналистами.

Пока что супруги не подали документ на развод, так как Степан был в командировке в Сочи, но он не унывает и считает, что готов к переменам.

Степан Меньщиков впервые рассказал о расставании с женой

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Ключевые слова: Степан Меньщиков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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