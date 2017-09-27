Степан Меньщиков впервые рассказал о расставании с женой

Фанаты были шокированы, услышав эту новость, так как всегда считали, что супруги - идеальная пара. Летом прошлого года влюбленные поженились, а через полгода на свет появился их второй ребенок.«Женя решила жить без меня. Она все время хочет жить без меня. Я устал говорить: «Что ты делаешь – двое маленьких детей, кому ты нужна? Сейчас непростое кризисное время – и мне туго как артисту, еще детей надо кормить. Кто их будет содержать, тебя». Конечно, я буду помогать, но и мне непросто. Вдвоем же легче жить. Такие стычки происходило постоянно - как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву», - поделился Меньщиков с журналистами.Пока что супруги не подали документ на развод, так как Степан был в командировке в Сочи, но он не унывает и считает, что готов к переменам.