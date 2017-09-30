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Мама Дмитрия Дмитренко считает, что Ольга Рапунцель нагло врет

Вчера, 22:40
Поклонники с нетерпением ожидали свадьбы звезд главной телестройки страны Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, но вот теперь, спутся всего несколько месяцев, супруги решили развестись.

Мама Дмитрия Дмитренко считает, что Ольга Рапунцель нагло врет
Ольга обвинила мужа в нанесении побоев и готова подавать на развод, несмотря на то, что у нее скоро родится ребенок. Мама Дмитрия же считает, что Ольга испортила жизнь ее сыну и винит во всем девушку.

Мама Дмитрия Дмитренко считает, что Ольга Рапунцель нагло врет


«Моего сына на протяжении двух лет выставляют лохом и идиотом. Он нормальный парень. «Дом-2» испортил ему жизнь и судьбу. И Оля, и «Дом−2». Они позволили человека унизить, растоптать, окунуть в грязь и лишить его жизни», — говорит мама Дмитрия.

По словам женщины, в результате нахождения на проекте на протяжении двух лет у Дмитрия развилась болезнь нервной системы.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

Количество просмотров: 3 757
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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