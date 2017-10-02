Ева Мендес и Райан Гослинг устроили романтический ужин, несмотря на разговоры о расставании

Но супругов редко можно увидеть вместе на публике. А в последнее время пошли разговоры о проблемах в семье и о решении пары расстаться. По сведениям инсайдера, Райан до сих пор живет с Евой только из-за того, что боится потерять детей.На днях же супруги были замечены в Нью-Йорке около ресторана, видимо, они решили устроить романтический ужин.Фанаты искренне надеются, что актеры смогут решить возникшие проблемы и не доведут все до расставания.