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Ева Мендес и Райан Гослинг устроили романтический ужин, несмотря на разговоры о расставании

Сегодня, 12:49
Голливудские актеры Райан Гослинг и Ева Мендес вместе уже на протяжении шести лет, и у них подрастают двое замечательных детей.

Ева Мендес и Райан Гослинг устроили романтический ужин, несмотря на разговоры о расставании
Но супругов редко можно увидеть вместе на публике. А в последнее время пошли разговоры о проблемах в семье и о решении пары расстаться. По сведениям инсайдера, Райан до сих пор живет с Евой только из-за того, что боится потерять детей.

Ева Мендес и Райан Гослинг устроили романтический ужин, несмотря на разговоры о расставании


На днях же супруги были замечены в Нью-Йорке около ресторана, видимо, они решили устроить романтический ужин.

Фанаты искренне надеются, что актеры смогут решить возникшие проблемы и не доведут все до расставания.

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Ключевые слова: Райан Гослинг, Ева Мендес

Количество просмотров: 2 041
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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