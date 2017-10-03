Муж Джессики Симпсон задумывается о разводе из-за ее пристрастия к алкоголю

На днях стало известно о том, что Эрик сообщил Джессике о намерении подать на развод. По сведениям, исполнительница была шокирована таким решением мужа и даже дала согласие лечь в клинику, но супруг судя по всему уже все решил для себя.Стоит отметить, что несколько дней назад у Эрика был день рождения, и на вечеринке в честь этого события Джессика потеряла над собой контроль. Она столько выпила, что уже не могла стоять на ногах, и супругу пришлось ее поддерживать.