Стоит отметить, что несколько дней назад у Эрика был день рождения, и на вечеринке в честь этого события Джессика потеряла над собой контроль. Она столько выпила, что уже не могла стоять на ногах, и супругу пришлось ее поддерживать.
Муж Джессики Симпсон задумывается о разводе из-за ее пристрастия к алкоголю
Сегодня, 10:49
Супруг популярной певицы Джессики Симпсон Эрик уже устал терпеть ее пьяные выходки.
На днях стало известно о том, что Эрик сообщил Джессике о намерении подать на развод. По сведениям, исполнительница была шокирована таким решением мужа и даже дала согласие лечь в клинику, но супруг судя по всему уже все решил для себя.
Стоит отметить, что несколько дней назад у Эрика был день рождения, и на вечеринке в честь этого события Джессика потеряла над собой контроль. Она столько выпила, что уже не могла стоять на ногах, и супругу пришлось ее поддерживать.
Стоит отметить, что несколько дней назад у Эрика был день рождения, и на вечеринке в честь этого события Джессика потеряла над собой контроль. Она столько выпила, что уже не могла стоять на ногах, и супругу пришлось ее поддерживать.
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Ключевые слова: Джессика Симпсон
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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