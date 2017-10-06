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Кети Топурия поделилась тем, почему долго не рассказывала о проблемах в семье

Сегодня, 15:02
В начале сентября поклонники участницы группы "А-Студио" Кети Топурия были шокированы, узнав о расставании певицы с супругом Львом Гейхманом.

Кети Топурия поделилась тем, почему долго не рассказывала о проблемах в семье
Недавно исполнительница поведала о том, почему длительное время скрывала проблемы в семье.

Кети Топурия поделилась тем, почему долго не рассказывала о проблемах в семье


«Я никогда не комментирую личную жизнь. Даже когда мы с бывшим мужем пришли к этому решению, я все равно об этом не говорила. Но в какой-то момент возникло столько вопросов, что я поняла – лучше сделать какой-то комментарий, чтобы не было сплетен. А что касается интервью на эту тему, то мне бы не хотелось ее развивать. Не дай Бог, потом кого-то с кем-то увидят и подумают: «Что, она же замужем?» – сообщила Топурия.

Кети признается, что не любит афишировать свою личную жизнь. После расставания она смогла сохранить теплые отношения с отцом своей дочери Оливии.

Кети Топурия поделилась тем, почему долго не рассказывала о проблемах в семье

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Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 2 743
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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