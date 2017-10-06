Кети Топурия поделилась тем, почему долго не рассказывала о проблемах в семье

«Я никогда не комментирую личную жизнь. Даже когда мы с бывшим мужем пришли к этому решению, я все равно об этом не говорила. Но в какой-то момент возникло столько вопросов, что я поняла – лучше сделать какой-то комментарий, чтобы не было сплетен. А что касается интервью на эту тему, то мне бы не хотелось ее развивать. Не дай Бог, потом кого-то с кем-то увидят и подумают: «Что, она же замужем?» – сообщила Топурия.
Кети признается, что не любит афишировать свою личную жизнь. После расставания она смогла сохранить теплые отношения с отцом своей дочери Оливии.