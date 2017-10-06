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Внедорожник насмерть задавил годовалую дочку участника проекта "Голос"

Сегодня, 15:18
В семье участника знаменитого проекта "Голос" случилась трагедия. У певца Пола Блэка погибла годовалая дочка.

Внедорожник насмерть задавил годовалую дочку участника проекта "Голос"
Беда случилась в Южном Уэльсе, Пол Блэк со своей семьёй - дочкой, сыном и женой, - в этот момент прогуливались в парке. Внезапно тяжелый внедорожник снялся с ручного тормоза и наехал на девочку, задавив на смерть.

В суде уже заведено дело, которое расследуется, хотя Блэк заранее попросил не посвящать в детали случившейся трагедии его жену.

Внедорожник насмерть задавил годовалую дочку участника проекта "Голос"


Отметим, что Пол Блек принимал участие в проекте "Голос" Британия в 2014 году. Предлагаем вспомнить, как это было:


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Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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