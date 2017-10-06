Внедорожник насмерть задавил годовалую дочку участника проекта "Голос"
Сегодня, 15:18
В семье участника знаменитого проекта "Голос" случилась трагедия. У певца Пола Блэка погибла годовалая дочка.
Беда случилась в Южном Уэльсе, Пол Блэк со своей семьёй - дочкой, сыном и женой, - в этот момент прогуливались в парке. Внезапно тяжелый внедорожник снялся с ручного тормоза и наехал на девочку, задавив на смерть.
В суде уже заведено дело, которое расследуется, хотя Блэк заранее попросил не посвящать в детали случившейся трагедии его жену.
Отметим, что Пол Блек принимал участие в проекте "Голос" Британия в 2014 году. Предлагаем вспомнить, как это было:
Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+
ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.