По сообщениям западных изданий, певица вместе с двумя детьми съехала из семейного гнездышка в Барселоне ещё несколько месяцев назад, однако достоверно известно об этом стало только сейчас. Впервые СМИ сообщили о возможном расставании ещё месяц назад. Ни Шакира, ни Пике пока никак не комментируют разрыв.
Шакира и Жерар Пике всё-таки расстались
Сегодня, 20:18
Певица Шакира и футболист Жерар Пике официально расстались.
На фоне грандиозного скандала с референдумом в Каталонии, где известный футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике сделал резкое заявление, с его именем теперь связана и семейная драма. После семи лет совместной жизни Шакира и Жерар решили расстаться.
По сообщениям западных изданий, певица вместе с двумя детьми съехала из семейного гнездышка в Барселоне ещё несколько месяцев назад, однако достоверно известно об этом стало только сейчас. Впервые СМИ сообщили о возможном расставании ещё месяц назад. Ни Шакира, ни Пике пока никак не комментируют разрыв.
По сообщениям западных изданий, певица вместе с двумя детьми съехала из семейного гнездышка в Барселоне ещё несколько месяцев назад, однако достоверно известно об этом стало только сейчас. Впервые СМИ сообщили о возможном расставании ещё месяц назад. Ни Шакира, ни Пике пока никак не комментируют разрыв.
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Ключевые слова: Шакира, Жерар Пике
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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