Шакира и Жерар Пике всё-таки расстались

На фоне грандиозного скандала с референдумом в Каталонии, где известный футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике сделал резкое заявление, с его именем теперь связана и семейная драма. После семи лет совместной жизни Шакира и Жерар решили расстаться.По сообщениям западных изданий, певица вместе с двумя детьми съехала из семейного гнездышка в Барселоне ещё несколько месяцев назад, однако достоверно известно об этом стало только сейчас. Впервые СМИ сообщили о возможном расставании ещё месяц назад. Ни Шакира, ни Пике пока никак не комментируют разрыв.