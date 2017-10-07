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Елена и Владимир Пресняковы сообщили, что находились на грани развода

Сегодня, 16:06
Звездная пара Владимир и Елена Пресняковы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Елена и Владимир Пресняковы сообщили, что находились на грани развода
Супруги женаты уже около пятидесяти лет, и все это время стараются поддерживать друг друга. Елена и Владимир пришли в гости к Ивану Урганту в передачу "Смак" и поведали о том, что у них тоже бывали серьезные конфликты.

Елена и Владимир Пресняковы сообщили, что находились на грани развода


«Нам просто лень разводиться. Однажды мы ссорились, решили разводиться. Я тогда сказал: «Вовка не от тебя», а она бросила в меня пепельницей. До сих вмятина есть в мебели», - рассказал мужчина.

Супруги до сих пор являются очень востребованными музыкантами, но главным смыслом жизни пара считает своих внуков.

Елена и Владимир Пресняковы сообщили, что находились на грани развода

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Ключевые слова: Владимир и Елена Пресняковы

Количество просмотров: 3 341
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы, Tele.ru

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