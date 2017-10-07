Елена и Владимир Пресняковы сообщили, что находились на грани развода

Супруги женаты уже около пятидесяти лет, и все это время стараются поддерживать друг друга. Елена и Владимир пришли в гости к Ивану Урганту в передачу "Смак" и поведали о том, что у них тоже бывали серьезные конфликты.«Нам просто лень разводиться. Однажды мы ссорились, решили разводиться. Я тогда сказал: «Вовка не от тебя», а она бросила в меня пепельницей. До сих вмятина есть в мебели», - рассказал мужчина.Супруги до сих пор являются очень востребованными музыкантами, но главным смыслом жизни пара считает своих внуков.