Анастасия Стоцкая очень остро реагирует на все

Анастасия счастлива в браке со своим супругом, и у пары подрастают двое замечательных детей, Александр и Вера. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущее звезды, изучив ее жизненный код.«У нее повышенная чувствительность, знаменитости часто не хватает душевного тепла, мужу нужно быть с ней поласковее. Анастасия идеальная мать. Ее дочка Вера родилась в «День преданности». Она обладательница очень хорошей программы, но ее надо воспитывать, у нее будет занижена самооценка, она будет страдать от комплексов. Поэтому Анастасии нужно с детства стараться научить дочь самоуверенности, отдать ее в спорт, чтобы она была сильной физически», - считает Кузденбаева.Супруг Анастасии старается ее во всем поддерживать и является главной опорой в семье.