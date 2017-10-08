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Анастасия Стоцкая очень остро реагирует на все

Сегодня, 13:53
Вчера, 7 октября, день рождения праздновала известная певица Анастасия Стоцкая, которой исполнилось 35 лет.

Анастасия Стоцкая очень остро реагирует на все
Анастасия счастлива в браке со своим супругом, и у пары подрастают двое замечательных детей, Александр и Вера. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущее звезды, изучив ее жизненный код.

Анастасия Стоцкая очень остро реагирует на все


«У нее повышенная чувствительность, знаменитости часто не хватает душевного тепла, мужу нужно быть с ней поласковее. Анастасия идеальная мать. Ее дочка Вера родилась в «День преданности». Она обладательница очень хорошей программы, но ее надо воспитывать, у нее будет занижена самооценка, она будет страдать от комплексов. Поэтому Анастасии нужно с детства стараться научить дочь самоуверенности, отдать ее в спорт, чтобы она была сильной физически», - считает Кузденбаева.

Супруг Анастасии старается ее во всем поддерживать и является главной опорой в семье.

Анастасия Стоцкая очень остро реагирует на все

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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая

Количество просмотров: 208
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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