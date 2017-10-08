Ольга Рапунцель написала послание мужу, требуя развод

Недавно Ольга обвинила своего мужа Дмитрия Дмитренко в нанесении побоев. Скоро у супругов должен родиться ребенок, но сама семья находится на грани развода.На днях Рапунцель написала мужу послание, требуя, чтобы он спокойно дал ей развод и не заставлял нервничать и выяснять с ним отношения.«Мне сейчас грустно, хотя стараюсь улыбаться ради малыша. Под сердцем ношу смысл жизни - то, ради чего все происходит. Говорите что хотите: ты, твоя мама и те, кто поливает меня грязью. Отныне все это неважно. Я начала жизнь с чистого листа и иду вперед, мне много предстоит сделать: родить здорового малыша, открыть свое дело. У меня есть мечты! И прошу тебя отпустить меня. Дай мне развод, убереги меня от грязи, перестань подливать масла в огонь. Лучше бы ты подписчикам рассказывал про эмоции от первого УЗИ, про то, как быстро растет животик, про то, что любит твой малыш. Ведь каждый день он растет, а ты ничего не знаешь о нем и не хочешь знать», - написала Ольга.С момента ссоры супругов прошло две недели, теперь Рапунцель вернулась в телепроект за поддержкой, а Дмитрий всеми силами пытается ее вернуть.