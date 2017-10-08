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Ольга Рапунцель написала послание мужу, требуя развод

Сегодня, 14:29
Сейчас в личной жизни звезды знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Ольги Рапунцель настали тяжелые времена.

Ольга Рапунцель написала послание мужу, требуя развод
Недавно Ольга обвинила своего мужа Дмитрия Дмитренко в нанесении побоев. Скоро у супругов должен родиться ребенок, но сама семья находится на грани развода.

Ольга Рапунцель написала послание мужу, требуя развод


На днях Рапунцель написала мужу послание, требуя, чтобы он спокойно дал ей развод и не заставлял нервничать и выяснять с ним отношения.

«Мне сейчас грустно, хотя стараюсь улыбаться ради малыша. Под сердцем ношу смысл жизни - то, ради чего все происходит. Говорите что хотите: ты, твоя мама и те, кто поливает меня грязью. Отныне все это неважно. Я начала жизнь с чистого листа и иду вперед, мне много предстоит сделать: родить здорового малыша, открыть свое дело. У меня есть мечты! И прошу тебя отпустить меня. Дай мне развод, убереги меня от грязи, перестань подливать масла в огонь. Лучше бы ты подписчикам рассказывал про эмоции от первого УЗИ, про то, как быстро растет животик, про то, что любит твой малыш. Ведь каждый день он растет, а ты ничего не знаешь о нем и не хочешь знать», - написала Ольга.

С момента ссоры супругов прошло две недели, теперь Рапунцель вернулась в телепроект за поддержкой, а Дмитрий всеми силами пытается ее вернуть.

Ольга Рапунцель написала послание мужу, требуя развод

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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