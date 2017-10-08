Агент Шакиры заявил, что в отношениях певицы с мужем все хорошо

По сведениям СМИ, супруги приняли решение расстаться после семи лет отношений. Но на днях агент исполнительницы категорически опроверг все эти слухи, заявив, что в семье Шакиры все хорошо. По словам агента, данные слухи распускают завистники, желающие рассорить супругов.Касательно отсутствия совместных снимков в микроблогах звезд, агент сообщил, что это связано с тем, что и у Шакиры и у Жерара очень плотные рабочие графики, и они заняты подготовкой к серьезным проектам.