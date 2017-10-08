Виктория Дайнеко отказывает родителям экс-супруга во встречах с внучкой

«Я разрешаю ему видеться с дочерью, причем не ограничиваю во времени. Считаю, что, чем больше отца в жизни ребенка, тем лучше», - поделилась исполнительница.
В то же время Дмитрий уверяет, что Виктория жестко ограничивает его во встречах дочерью, а также его родители уже давно не видели внучку.
«Я плачу алименты, куда без них. Вика неохотно идет мне на уступки, родители мои и вовсе год внучку не видели. Однако мы не хотим решать вопрос через суд», - заявил молодой человек.
Виктория старается забыть прошлое и говорит, что пока не готова к новым отношениям и на данный момент наслаждается свободой и все свое время уделяет наследнице.