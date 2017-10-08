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Виктория Дайнеко отказывает родителям экс-супруга во встречах с внучкой

Вчера, 22:51
Около месяца назад состоялось официальное расторжение брака популярной певицы Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана.

Виктория Дайнеко отказывает родителям экс-супруга во встречах с внучкой
На днях в программе "Ты не поверишь!" Виктория заявила, что не запрещает бывшему супругу видеться с дочерью Лидией.

«Я разрешаю ему видеться с дочерью, причем не ограничиваю во времени. Считаю, что, чем больше отца в жизни ребенка, тем лучше», - поделилась исполнительница.

Виктория Дайнеко отказывает родителям экс-супруга во встречах с внучкой


В то же время Дмитрий уверяет, что Виктория жестко ограничивает его во встречах дочерью, а также его родители уже давно не видели внучку.

«Я плачу алименты, куда без них. Вика неохотно идет мне на уступки, родители мои и вовсе год внучку не видели. Однако мы не хотим решать вопрос через суд», - заявил молодой человек.

Виктория старается забыть прошлое и говорит, что пока не готова к новым отношениям и на данный момент наслаждается свободой и все свое время уделяет наследнице.

Виктория Дайнеко отказывает родителям экс-супруга во встречах с внучкой

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 3 068
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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