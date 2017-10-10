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Авраам Руссо шокировал супругу, отправив ей брачный договор с разделом имущества

Сегодня, 10:04
Поклонники были шокированы, узнав о проблемах в семье популярного певца Авраама Руссо, который собрался разводиться с супругой.

Авраам Руссо шокировал супругу, отправив ей брачный договор с разделом имущества
На днях в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Авраам впервые рассказал о том, что происходит в его отношениях с женой.

Авраам Руссо шокировал супругу, отправив ей брачный договор с разделом имущества


«Наши проблемы длятся довольно длительное время, но мы об этом не говорили. Сегодня я впервые об этом заговорил. Я не думаю, что она претендует на деньги. Моя цель была сохранить семью, потому что у нас двое детей, а второму ребенку лишь три годика. Я не хотел пробовать этот горький вкус развода… Я пытаюсь сохранить семью ради детей», – сообщил исполнитель.

Авраам Руссо шокировал супругу, отправив ей брачный договор с разделом имущества


Адвокат Оксана Соколова, которая представляет интересы жены Авраама, рассказала о том, что женщина была крайне удивлена поведением мужа.

«Морела позвонила мне сегодня ночью и сказала: «Пожалуйста, спасай, я не знаю, что происходит», – делится юрист. – Морела никогда не претендовала ни на какое имущество. Она оказалась в тяжелом материальном положении, потому что налоги на их дом оказались настолько высокими, что дом стал непродажным. На него невозможно найти покупателя. Этот дом был оценен в крупную сумму, за которую его продать невозможно, соответственно, назначен налог. Дом имеет ипотеку. Маленькие дети покинуты Авраамом. Я знаю, что Морела вымаливает любые сумму, чтобы покрыть долги».

Поклонники все равно надеются на то, что супруги смогут решить свои проблемы и возможно даже воссоединиться.

Авраам Руссо шокировал супругу, отправив ей брачный договор с разделом имущества

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Ключевые слова: Авраам Руссо

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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