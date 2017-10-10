Авраам Руссо шокировал супругу, отправив ей брачный договор с разделом имущества

На днях в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Авраам впервые рассказал о том, что происходит в его отношениях с женой.«Наши проблемы длятся довольно длительное время, но мы об этом не говорили. Сегодня я впервые об этом заговорил. Я не думаю, что она претендует на деньги. Моя цель была сохранить семью, потому что у нас двое детей, а второму ребенку лишь три годика. Я не хотел пробовать этот горький вкус развода… Я пытаюсь сохранить семью ради детей», – сообщил исполнитель.Адвокат Оксана Соколова, которая представляет интересы жены Авраама, рассказала о том, что женщина была крайне удивлена поведением мужа.«Морела позвонила мне сегодня ночью и сказала: «Пожалуйста, спасай, я не знаю, что происходит», – делится юрист. – Морела никогда не претендовала ни на какое имущество. Она оказалась в тяжелом материальном положении, потому что налоги на их дом оказались настолько высокими, что дом стал непродажным. На него невозможно найти покупателя. Этот дом был оценен в крупную сумму, за которую его продать невозможно, соответственно, назначен налог. Дом имеет ипотеку. Маленькие дети покинуты Авраамом. Я знаю, что Морела вымаливает любые сумму, чтобы покрыть долги».Поклонники все равно надеются на то, что супруги смогут решить свои проблемы и возможно даже воссоединиться.