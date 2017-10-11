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Авраам Руссо прокомментировал свой развод

Сегодня, 13:39
Несколько дней назад поклонники творчества популярного певца Авраама Руссо были шокированы, узнав о его разводе с супругой Морелой Фердман.

Авраам Руссо прокомментировал свой развод
Пара была вместе на протяжении 12 лет и считалась образцовой семьей. Недавно же Авраам решил прокомментировать данную новость.

Авраам Руссо прокомментировал свой развод


«Когда в этой стране первое лицо государства объявило, что разводится со своей женой, хоть один человек начал задавать вопросы? У меня же все время спрашивают! Идите к моей жене — она точно расскажет вам. Я был завидным женихом в этой стране долгое время. В начале 2000-х миллионы писем приходили от разных девушек. Потом женился, выбрали нашу женитьбу свадьбой года. И я уже из завидного жениха превратился в завидного семьянина. Я больше не могу играть эту роль, обманывать. А еще больше об этом жена вам расскажет», — ответил Авраам.

У супругов подрастают две замечательные дочки, и исполнитель надеется на то, что ему позволят видеть любимых наследниц.

Авраам Руссо прокомментировал свой развод

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Ключевые слова: Авраам Руссо

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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