Авраам Руссо прокомментировал свой развод

Пара была вместе на протяжении 12 лет и считалась образцовой семьей. Недавно же Авраам решил прокомментировать данную новость.«Когда в этой стране первое лицо государства объявило, что разводится со своей женой, хоть один человек начал задавать вопросы? У меня же все время спрашивают! Идите к моей жене — она точно расскажет вам. Я был завидным женихом в этой стране долгое время. В начале 2000-х миллионы писем приходили от разных девушек. Потом женился, выбрали нашу женитьбу свадьбой года. И я уже из завидного жениха превратился в завидного семьянина. Я больше не могу играть эту роль, обманывать. А еще больше об этом жена вам расскажет», — ответил Авраам.У супругов подрастают две замечательные дочки, и исполнитель надеется на то, что ему позволят видеть любимых наследниц.