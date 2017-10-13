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В отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой часто случаются конфликты

Сегодня, 09:45
Вчера, 12 октября, день рождения отмечала известная актриса Паулина Андреева, которой исполнилось 29 лет.

В отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой часто случаются конфликты
Популярность пришла к актрисе после съемок в сериале "Оттепель", который зрители увидели четыре года назад. А теперь же все обсуждают роман Паулины с режиссером Федором Бондарчуком.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева спрогнозировала будущее женщины, изучив ее жизненный код.

В отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой часто случаются конфликты


«Андреева очень ревнива, из-за чего в их паре с Федором нередко разгораются ссоры. Жизненный код Бондарчука – 37101910 – говорит о том, что он родился в «День моральной смелости», – считает нумеролог. – Федор слишком идеализирует их отношения с Паулиной. Ради Паулины он готов на все, девушка вьет из него веревки. Это плохо, потому что у него код свободного казака. Чем меньше он будет привязываться к женщине и демонстрировать зависимость от нее, тем крепче будет их союз. Если Федор не изменит тактику поведения, его ждет измена и предательство любимой».

В Сети довольно часто появляется информация о конфликтах между влюбленными, но будем надеяться, что они смогут найти подход друг к другу.

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Ключевые слова: Паулина Андреева, Федор Бондарчук

Количество просмотров: 234
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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