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Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили

Сегодня, 20:24
Актриса Надежда Михалкова подтвердила разрыв с режиссером Резо Гигинеишвили.

Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили
Слухи о том, что в звездной семье не всё гладко и дело вот-вот дойдет до развода, появились ещё около года назад. Однако всё это время ни Михалкова, ни Гигинеишвили ни проронили ни одного слова, и слухи оставались лишь слухами.

Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили


Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили


Сегодня стало известно, что актриса подала заявление на развод в Пресненский районный суд Москвы. По сообщению Московского городского суда, заседание по разводу звезд намечено на следующий понедельник. Причина развода по-прежнему остается загадкой. Пара воспитывает двоих детей.

Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили


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Ключевые слова: Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, zimbio.com

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