Сегодня стало известно, что актриса подала заявление на развод в Пресненский районный суд Москвы. По сообщению Московского городского суда, заседание по разводу звезд намечено на следующий понедельник. Причина развода по-прежнему остается загадкой. Пара воспитывает двоих детей.
Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили
Сегодня, 20:24
Актриса Надежда Михалкова подтвердила разрыв с режиссером Резо Гигинеишвили.
Слухи о том, что в звездной семье не всё гладко и дело вот-вот дойдет до развода, появились ещё около года назад. Однако всё это время ни Михалкова, ни Гигинеишвили ни проронили ни одного слова, и слухи оставались лишь слухами.
Сегодня стало известно, что актриса подала заявление на развод в Пресненский районный суд Москвы. По сообщению Московского городского суда, заседание по разводу звезд намечено на следующий понедельник. Причина развода по-прежнему остается загадкой. Пара воспитывает двоих детей.
Сегодня стало известно, что актриса подала заявление на развод в Пресненский районный суд Москвы. По сообщению Московского городского суда, заседание по разводу звезд намечено на следующий понедельник. Причина развода по-прежнему остается загадкой. Пара воспитывает двоих детей.
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Ключевые слова: Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили
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Количество просмотров: 4 732
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, zimbio.com
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Автор фото: instagram, vk.com, zimbio.com
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