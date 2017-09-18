Надежда Михалкова официально подала на развод с Резо Гигинеишвили

Слухи о том, что в звездной семье не всё гладко и дело вот-вот дойдет до развода, появились ещё около года назад. Однако всё это время ни Михалкова, ни Гигинеишвили ни проронили ни одного слова, и слухи оставались лишь слухами.Сегодня стало известно, что актриса подала заявление на развод в Пресненский районный суд Москвы. По сообщению Московского городского суда, заседание по разводу звезд намечено на следующий понедельник. Причина развода по-прежнему остается загадкой. Пара воспитывает двоих детей.