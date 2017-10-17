Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс возмутилась таким отношением актера к жене, которая всегда за ним ухаживала."Много было сказано против нее. Но вы можете закидать меня камнями – буду защищать ее. Я бы не смогла жить с мужчиной на 44 года старше!Она всегда искренне ухаживала за ним и была для него не только обожаемой девушкой, но и сиделкой, и нянькой, и администратором, и длилось это не один год...Сейчас он называет ее предательницей и не хочет иметь с ней ничего общего. А разве не должен быть пожилой мужчина хотя бы благодарен женщине за то, что она честно отдала ему свои лучшие годы?!", - считает Эвелина.Напомним, что сейчас Джигарханян находится в больнице и не хочет видеть свою супругу, мужчина собирается подавать на развод.