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Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене

Сегодня, 10:12
На днях стало известно о конфликте между супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной. Мужчина назвал свою жену предательницей и воровкой.

Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс возмутилась таким отношением актера к жене, которая всегда за ним ухаживала.

Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене


"Много было сказано против нее. Но вы можете закидать меня камнями – буду защищать ее. Я бы не смогла жить с мужчиной на 44 года старше!
Она всегда искренне ухаживала за ним и была для него не только обожаемой девушкой, но и сиделкой, и нянькой, и администратором, и длилось это не один год...

Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене


Сейчас он называет ее предательницей и не хочет иметь с ней ничего общего. А разве не должен быть пожилой мужчина хотя бы благодарен женщине за то, что она честно отдала ему свои лучшие годы?!", - считает Эвелина.

Напомним, что сейчас Джигарханян находится в больнице и не хочет видеть свою супругу, мужчина собирается подавать на развод.

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Ключевые слова: Армен Джигарханян, Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 3 731
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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