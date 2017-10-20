Кети Топурия с дочкой впервые вышла в свет после обнародования информации о разводе

Также там появилась и популярная исполнительница Кети Топурия вместе с маленькой дочерью Оливией. В начале осени стало известно о проблемах в семье певицы, она рассталась со своим супругом Львом Гейхманом.Супруги были женаты три года, но к сожалению не смогли решить возникшие проблемы. Но пара смогла сохранить теплые отношения ради дочери, воспитанием которой занимаются вместе.