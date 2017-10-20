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Кети Топурия с дочкой впервые вышла в свет после обнародования информации о разводе

Сегодня, 09:58
На днях в одном из столичных отелей состоялся показ дизайнера Александра Арутюнова, который посетили большое количество представителей российского шоу-бизнеса.

Кети Топурия с дочкой впервые вышла в свет после обнародования информации о разводе
Также там появилась и популярная исполнительница Кети Топурия вместе с маленькой дочерью Оливией. В начале осени стало известно о проблемах в семье певицы, она рассталась со своим супругом Львом Гейхманом.

Кети Топурия с дочкой впервые вышла в свет после обнародования информации о разводе


Супруги были женаты три года, но к сожалению не смогли решить возникшие проблемы. Но пара смогла сохранить теплые отношения ради дочери, воспитанием которой занимаются вместе.

Кети Топурия с дочкой впервые вышла в свет после обнародования информации о разводе

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Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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