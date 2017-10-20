Ирина Дубцова впервые рассказала о тирании экс-супруга

Исполнительница впервые решилась признаться в своих комплексах и о том, что супруг постоянно ее унижал. По словам Ирины, она никогда не комплексовала из-за своей внешности, лишь хотелось, чтобы размер груди был больше."Я так надеялась на чудо, а оно не произошло. Да еще и бывший муж меня тиранил: "Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!" Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет – вес оставался на месте. Потом выяснилось, что у меня повышен гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, а заодно держит вес молодой матери на месте, не дает ей худеть.Как только гормоны устаканились, 12 лишних килограммов стремительно ушли, и вопрос был закрыт. Но поскольку грудь так и не выросла, я пошла и увеличила ее до третьего размера. И проблема, которая мучила меня много лет, была снята", – поведала Дубцова.Напомним, что Ирина была замужем и родила сына от своего бывшего мужа Романа Черницына, солиста группы Plazma.