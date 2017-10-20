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Ирина Дубцова впервые рассказала о тирании экс-супруга

Сегодня, 10:23
На днях известная певица и композитор Ирина Дубцова побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Ирина Дубцова впервые рассказала о тирании экс-супруга
Исполнительница впервые решилась признаться в своих комплексах и о том, что супруг постоянно ее унижал. По словам Ирины, она никогда не комплексовала из-за своей внешности, лишь хотелось, чтобы размер груди был больше.

Ирина Дубцова впервые рассказала о тирании экс-супруга


"Я так надеялась на чудо, а оно не произошло. Да еще и бывший муж меня тиранил: "Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!" Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет – вес оставался на месте. Потом выяснилось, что у меня повышен гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, а заодно держит вес молодой матери на месте, не дает ей худеть.

Ирина Дубцова впервые рассказала о тирании экс-супруга


Как только гормоны устаканились, 12 лишних килограммов стремительно ушли, и вопрос был закрыт. Но поскольку грудь так и не выросла, я пошла и увеличила ее до третьего размера. И проблема, которая мучила меня много лет, была снята", – поведала Дубцова.

Напомним, что Ирина была замужем и родила сына от своего бывшего мужа Романа Черницына, солиста группы Plazma.

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Ключевые слова: Ирина Дубцова

Количество просмотров: 3 783
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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