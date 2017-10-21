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Супруга Армена Джигарханяна впервые ответила на обвинения мужа

Сегодня, 12:42
Вот уже на протяжении нескольких дней общественность обсуждает скандал, возникший между Арменом Джигарханяном и его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Супруга Армена Джигарханяна впервые ответила на обвинения мужа
По словам Армена, супруга его обворовывала, а теперь собирается разводиться. И только на днях Виталина решила прокомментировать данную ситуацию, назвав все провокацией.

«Я телевизор не смотрю. Я не могу представить себе, при каких бы обстоятельствах великого актера Джигарханяна показывали в халате, говорящего какие-то непонятные вещи. Пока что я никак не могу это прокомментировать... Может быть, он и мог такое сказать, но я не знаю, что с ним до этого происходило и в каком он состоянии. Мне кажется, что его эмоциональным состоянием и состоянием здоровья воспользовались посторонние люди.

Супруга Армена Джигарханяна впервые ответила на обвинения мужа


Меня в больницу не пустили. Говорят, что не хочет меня видеть. Я до сих пор не могу в это поверить. Я считаю, что это провокация и манипуляция. (…) У него забрали мобильный, поменяли номер. Если бы я была рядом, этого бы никогда не произошло. Я думаю, он бы понимал, что с ним такого быть не должно. То, в каком состоянии мне Армен Борисович достался, после инсультов... Я думаю, вряд ли можно говорить о расчете», — считает женщина.

Но Джигарханян настаивает на том, что он почувствовал себя плохо именно после ссоры с женой, а все ее слова - ложь.

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Ключевые слова: Армен Джигарханян

Количество просмотров: 5 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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