Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак

Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Поэтому для Божены была шоком новость о том, что её возлюбленный политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак, которая недавно сообщила о намерении баллотироваться в президенты.
Стоит отметить, что это не просто роман, Божену и Игоря связывают 6 лет отношений, поэтому Рынской, вероятнее всего, вдвойне обидно, что Малашенко поддерживает её противницу.
Так же известно, что последние три года Божена и Игорь пытаются завести ребенка, как говорит сама блогер с ним «интересно и уютно», поэтому бросать Малашенко она не намерена.
«Я должна все осмыслить»,
- подытожила журналистка на личной странице в Facebook.
Ключевые слова: Ксения Собчак
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