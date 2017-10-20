Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак

Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.

Поэтому для Божены была шоком новость о том, что её возлюбленный политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак, которая недавно сообщила о намерении баллотироваться в президенты.Стоит отметить, что это не просто роман, Божену и Игоря связывают 6 лет отношений, поэтому Рынской, вероятнее всего, вдвойне обидно, что Малашенко поддерживает её противницу.Так же известно, что последние три года Божена и Игорь пытаются завести ребенка, как говорит сама блогер с ним «интересно и уютно», поэтому бросать Малашенко она не намерена.«Я должна все осмыслить»,- подытожила журналистка на личной странице в Facebook.