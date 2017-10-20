Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак

Вчера, 21:32
Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.

Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак
Поэтому для Божены была шоком новость о том, что её возлюбленный политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак, которая недавно сообщила о намерении баллотироваться в президенты.

Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак


Стоит отметить, что это не просто роман, Божену и Игоря связывают 6 лет отношений, поэтому Рынской, вероятнее всего, вдвойне обидно, что Малашенко поддерживает её противницу.

Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак


Так же известно, что последние три года Божена и Игорь пытаются завести ребенка, как говорит сама блогер с ним «интересно и уютно», поэтому бросать Малашенко она не намерена.

Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак


Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак


«Я должна все осмыслить»,

- подытожила журналистка на личной странице в Facebook.

Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак

← Певец Стас Михайлов экстренно госпита... Филипп Киркоров опять попался на плаг... →

Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 4 095
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время
Мама Ксении Собчак рассказала, как беременность изменила её дочь
У Ксении Собчак будет двойня
Журнал Vogue оценил образ Ксении Собчак
Самое популярное за неделю
Комментарии

Филипп Киркоров опять попался на плагиате В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".
Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Кортни Кардашьян призналась в беременности Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.