Стало известно, что Антон Гусев влюбился в Викторию Романец ещё будучи женатым

Оказалось, что Вика закрутила роман с Антоном еще в тот момент, когда Гусев был официально женат на подруге Вики - Евгении Феофилактовой.Женя и Антон растили сына Даниэля и планировали покупку большого загородного дома. Так же у них был совместный бизнес, который приносил неплохой доход.Всё пошло не так в тот момент, когда в жизни Гусева появилась Романец.Фактически именно она разбила, казалось бы, счастливую семью.Еще более неприятен тот факт, что Вика и Антон познакомились в тот день, когда они с Женей праздновали годовщину свадьбы:"На годовщине свадьбы увидел первый раз тебя, как на грех. С того момента у себя дома встречаю каждый день"- пишет мужчина в своем блоге.Вероятнее всего Жене очень больного осознавать тот факт, что муж не только ушел от неё, но и везде афиширует тот момент, что уже в браке он засматривался на других женщин.