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Стало известно, что Антон Гусев влюбился в Викторию Романец ещё будучи женатым

Сегодня, 15:15
Несмотря на то, что в данный момент Виктория Романец официальная жена Антона Гусева, в её биографии "всплывают" неприятные факты.

Стало известно, что Антон Гусев влюбился в Викторию Романец ещё будучи женатым
Оказалось, что Вика закрутила роман с Антоном еще в тот момент, когда Гусев был официально женат на подруге Вики - Евгении Феофилактовой.

Стало известно, что Антон Гусев влюбился в Викторию Романец ещё будучи женатым


Женя и Антон растили сына Даниэля и планировали покупку большого загородного дома. Так же у них был совместный бизнес, который приносил неплохой доход.

Всё пошло не так в тот момент, когда в жизни Гусева появилась Романец.

Стало известно, что Антон Гусев влюбился в Викторию Романец ещё будучи женатым


Фактически именно она разбила, казалось бы, счастливую семью.
Еще более неприятен тот факт, что Вика и Антон познакомились в тот день, когда они с Женей праздновали годовщину свадьбы:

"На годовщине свадьбы увидел первый раз тебя, как на грех. С того момента у себя дома встречаю каждый день"
- пишет мужчина в своем блоге.

Вероятнее всего Жене очень больного осознавать тот факт, что муж не только ушел от неё, но и везде афиширует тот момент, что уже в браке он засматривался на других женщин.

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 1 924
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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