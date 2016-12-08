Отец Жанны Фриске решился на сенсационное признание

Сразу после того, как стало известно, что по иску Русфонда суд арестовывает счета, принадлежащие его семьи, Владимир Борисович подал встречный иск к Русфонду с требованием расторгнуть тот самый договор, по которому Жанне перечислили деньги на лечение.Мотивирует он свое требование тем, что подпись под договором поддельная и не принадлежит Жанне. Владимир Борисович даже не поленился сделать графологическую экспертизу, которая это, якобы, подтвердила, но что это меняет?Владимир Борисович утверждает, что на тот момент Жанна уже ничего не видела и подпись поставить не могла. Правда, в то же самое время она каким-то образом подписала Доверенность на право пользования этими деньгами своей матери, но к этой подписи у Фриске претензий нет.Допустим, что Жанна, действительно, не подписывала этот договор в силу своего состояния, но кто тогда это сделал? Дмитрий Шепелев?Если, да, то семья Жанны не могла этого не знать, да и не отказывалась они от этих денег и публично благодарили всех, кто помогал ей собрать эти средства на лечение. Значит, они были не против того, что ей перевели эти миллионы, и им было все равно, кто бы поставил подпись под договором за больную Жанну.Так что, если сейчас они считают, что совершено преступление и подпись подделана, то значит, они сами тогда вступили в преступный сговор с тем, кто эту подпись поставил. Они от души попользовались этими деньгами, а когда пришла пора расплаты, то вдруг вспомнили об этом нарушении.В общем, все что говорит и делает Владимир Фриске настолько нелогично, что порой кажется будто мужчина окончательно потерял разум.