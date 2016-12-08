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Отец Жанны Фриске решился на сенсационное признание

Вчера, 16:14
Отец Жанны Фриске все глубже увязает в судебных исках, попутно делая сенсационные признания.

Отец Жанны Фриске решился на сенсационное признание
Сразу после того, как стало известно, что по иску Русфонда суд арестовывает счета, принадлежащие его семьи, Владимир Борисович подал встречный иск к Русфонду с требованием расторгнуть тот самый договор, по которому Жанне перечислили деньги на лечение.

Мотивирует он свое требование тем, что подпись под договором поддельная и не принадлежит Жанне. Владимир Борисович даже не поленился сделать графологическую экспертизу, которая это, якобы, подтвердила, но что это меняет?

Владимир Борисович утверждает, что на тот момент Жанна уже ничего не видела и подпись поставить не могла. Правда, в то же самое время она каким-то образом подписала Доверенность на право пользования этими деньгами своей матери, но к этой подписи у Фриске претензий нет.

Отец Жанны Фриске решился на сенсационное признание


Допустим, что Жанна, действительно, не подписывала этот договор в силу своего состояния, но кто тогда это сделал? Дмитрий Шепелев?

Если, да, то семья Жанны не могла этого не знать, да и не отказывалась они от этих денег и публично благодарили всех, кто помогал ей собрать эти средства на лечение. Значит, они были не против того, что ей перевели эти миллионы, и им было все равно, кто бы поставил подпись под договором за больную Жанну.

Так что, если сейчас они считают, что совершено преступление и подпись подделана, то значит, они сами тогда вступили в преступный сговор с тем, кто эту подпись поставил. Они от души попользовались этими деньгами, а когда пришла пора расплаты, то вдруг вспомнили об этом нарушении.

В общем, все что говорит и делает Владимир Фриске настолько нелогично, что порой кажется будто мужчина окончательно потерял разум.

Отец Жанны Фриске решился на сенсационное признание

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Ключевые слова: Владимир Фриске

Количество просмотров: 15 457
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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