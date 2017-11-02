Супруг Людмилы Гурченко рассказал правду о ее ссоре с дочерью

Все знают о непростых отношениях Людмилы Марковны с наследницей Марией Королевой. На днях супруг актрисы поведал истинную причину ссоры дочери с матерью.«Это такая фигура речи – конфликтовала с дочкой. Дело в том, что Люся с Машей не конфликтовала, это нельзя назвать… Что такое конфликт? Я вижу кухню, и стоят люди, разъяренные возбужденные. Просто в свое время Маша перестала общаться с мамой. Об этом уже столько всего было сказано. (…) Во всей это истории меня не покидало ощущение, что она человек ведомый. Может быть, ей хорошо манипулировали не очень воспитанные, тонкие и умные люди. Они довели эту ситуацию до того, что случилось. Там не Маша, там другие люди», – рассказывает Сергей Сенин.Мужчина и после смерти супруги не смог найти общий язык с ее дочерью, с которой они делили квартиру актрисы в Трехпрудном переулке.