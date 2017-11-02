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Супруг Людмилы Гурченко рассказал правду о ее ссоре с дочерью

Сегодня, 14:58
Более шести лет назад не стало знаменитой актрисы Людмилы Гурченко, которой бы скоро исполнилось 82 года.

Супруг Людмилы Гурченко рассказал правду о ее ссоре с дочерью
Все знают о непростых отношениях Людмилы Марковны с наследницей Марией Королевой. На днях супруг актрисы поведал истинную причину ссоры дочери с матерью.

Супруг Людмилы Гурченко рассказал правду о ее ссоре с дочерью


«Это такая фигура речи – конфликтовала с дочкой. Дело в том, что Люся с Машей не конфликтовала, это нельзя назвать… Что такое конфликт? Я вижу кухню, и стоят люди, разъяренные возбужденные. Просто в свое время Маша перестала общаться с мамой. Об этом уже столько всего было сказано. (…) Во всей это истории меня не покидало ощущение, что она человек ведомый. Может быть, ей хорошо манипулировали не очень воспитанные, тонкие и умные люди. Они довели эту ситуацию до того, что случилось. Там не Маша, там другие люди», – рассказывает Сергей Сенин.

Мужчина и после смерти супруги не смог найти общий язык с ее дочерью, с которой они делили квартиру актрисы в Трехпрудном переулке.

Супруг Людмилы Гурченко рассказал правду о ее ссоре с дочерью

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Ключевые слова: Людмила Гурченко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы, kp.ru

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