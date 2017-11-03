Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Супруга Армена Джигарханяна считает виноватым в проблемах в семье известного режиссера

Вчера, 20:34
Некоторое время назад супруга знаменитого артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская приняла решение уехать из России.

Супруга Армена Джигарханяна считает виноватым в проблемах в семье известного режиссера
По мнению многих, женщина поступила таким образом, так как против нее хотели открыть уголовное дело. Теперь же Виталина в социальной сети разместила пост, в котором выдвинула предположение, что в ее проблемах с супругом виноват режиссер Юрий Клепиков.

«Когда мы в тяжелые дни искали Армена Борисовича, Клепиков руководил театром через Айро. Приносил подписанные Джигарханяном записки, написанные женской рукой, с ошибками в названиях должностей и имен сотрудников администрации. И вот теперь по этому списку Клепикова – Джигарханян увольняет всю эту администрацию, в том числе назначенную Департаментом культуры.

Супруга Армена Джигарханяна считает виноватым в проблемах в семье известного режиссера


На доске висит приказ о назначении Клепикова помощником самого Президента! И, наконец, все его боятся. Около месяца назад меня удивила фраза Армена Борисовича: «А нельзя такую квартирку, как мы купили, устроить Клепикову?» Теперь думаю, что нужно было соглашаться. Вдруг бы тогда Армен Борисович не стал подавать на развод. А вдруг и правда – причина «просто Клепиков?» - считает женщина.

Виталина признается, что теперь именно Юрий временно занимает должность Джигарханяна.

← Поклонники не оценили чересчур откров... Мария Максакова раскрыла правду о суд... →

Ключевые слова: Армен Джигарханян

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Супруга Армена Джигарханяна впервые ответила на обвинения мужа
Жена Армена Джигарханяна написала заявление об увольнении из театра супруга
Друг Армена Джигарханяна поведал о том, какие были отношения у артиста с супругой
Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене
Самое популярное за неделю
Комментарии

Селена Гомес и Джастин Бибер возобновили романтические отношения Вот уже несколько дней в Сети активно обсуждаются совместные выходы в свет бывших возлюбленных Селены Гомес и Джастина Бибера.
Карла Бруни поделилась снимком подросшей дочери Карла Бруни не любит демонстрировать общественности свою личную жизнь, поэтому в ее микроблоге очень редко появляются снимки из повседневной жизни.
Эшли Грэм вышла в свет в полностью прозрачном платье Популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм, несмотря на пышные формы, нисколько не стесняется своей фигуры и старается всегда демонстрировать свои прелести.
Александр Радулов оказывает знаки внимания Дарье Дмитриевой Этим летом фанаты были разочарованы, узнав о расставании супругов, хоккеиста Александра Радулова и гимнастки Дарьи Дмитриевой.
Фанаты обеспокоены здоровьем маленькой дочери Степана Меньщикова Недавно экс-супруга Степана Меньщикова Евгения заставила волноваться подписчиков за самочувствие маленькой дочери Варвары.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.