Супруга Армена Джигарханяна считает виноватым в проблемах в семье известного режиссера

По мнению многих, женщина поступила таким образом, так как против нее хотели открыть уголовное дело. Теперь же Виталина в социальной сети разместила пост, в котором выдвинула предположение, что в ее проблемах с супругом виноват режиссер Юрий Клепиков.«Когда мы в тяжелые дни искали Армена Борисовича, Клепиков руководил театром через Айро. Приносил подписанные Джигарханяном записки, написанные женской рукой, с ошибками в названиях должностей и имен сотрудников администрации. И вот теперь по этому списку Клепикова – Джигарханян увольняет всю эту администрацию, в том числе назначенную Департаментом культуры.На доске висит приказ о назначении Клепикова помощником самого Президента! И, наконец, все его боятся. Около месяца назад меня удивила фраза Армена Борисовича: «А нельзя такую квартирку, как мы купили, устроить Клепикову?» Теперь думаю, что нужно было соглашаться. Вдруг бы тогда Армен Борисович не стал подавать на развод. А вдруг и правда – причина «просто Клепиков?» - считает женщина.Виталина признается, что теперь именно Юрий временно занимает должность Джигарханяна.