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Мария Максакова раскрыла правду о суде с дочкой своего погибшего супруга

Вчера, 20:40
На днях в Сети распространилась информация о судебном делопроизводстве между Марией Максаковой и наследницей ее погибшего супруга Дениса Вороненкова.

Мария Максакова раскрыла правду о суде с дочкой своего погибшего супруга
Спор между женщинами возник из-за квартиры, которую продала Екатерина. Мария сообщила, что на самом деле она судится не с Екатериной, а с Денисом Панаитовым, который и приобрел жилье.

Мария Максакова раскрыла правду о суде с дочкой своего погибшего супруга


«Это абсолютно искаженная информация, – сообщила оперная певица. – Я сужусь с другим человеком, его зовут Денис Панаитов. Он, воспользовавшись Катиной неполной дееспособностью, завладел моей квартирой. У Кати была доверенность на продажу. Квартиру она продала. А Панаитов до сих пор не рассчитался со мной. Поэтому я сужусь с ним, а Катя привлекается как соответчица и я надеюсь, что суд примет во внимание ее частичную недееспособность и не возможность принимать адекватные решения».

По словам Марии, мужчина ее шантажировал, в итоге она согласилась продать ему квартиру, но деньги так и не получила.

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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