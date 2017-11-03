Мария Максакова раскрыла правду о суде с дочкой своего погибшего супруга

Спор между женщинами возник из-за квартиры, которую продала Екатерина. Мария сообщила, что на самом деле она судится не с Екатериной, а с Денисом Панаитовым, который и приобрел жилье.«Это абсолютно искаженная информация, – сообщила оперная певица. – Я сужусь с другим человеком, его зовут Денис Панаитов. Он, воспользовавшись Катиной неполной дееспособностью, завладел моей квартирой. У Кати была доверенность на продажу. Квартиру она продала. А Панаитов до сих пор не рассчитался со мной. Поэтому я сужусь с ним, а Катя привлекается как соответчица и я надеюсь, что суд примет во внимание ее частичную недееспособность и не возможность принимать адекватные решения».По словам Марии, мужчина ее шантажировал, в итоге она согласилась продать ему квартиру, но деньги так и не получила.