Армен Джигарханян в случае развода останется без имущества

Представитель женщины Элина Мазур возмущена слухами о том, что Виталина обобрала своего супруга. По словам Элины, все недвижимое имущество является собственностью супруги Джигарханяна."Ни одна из квартир, которые оформлены на Виталину Цымбалюк-Романовскую, не была ей подарена Арменом Джигарханяном. Все эти квартиры были приобретены на личные средства Цымбалюк-Романовской, и подтвердить это элементарно. Дело в том, что ее отец Виктор Владимирович никогда не был бедным человеком – он владел ощутимой долей в украинской компании, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Чистая прибыль этой компании за прошлый год – 73 миллиона долларов."Деньги, которые были переведены Цымбалюк-Романовской из Киева в Россию, – это деньги от продажи доли отца Виталины. И подтвердить их происхождение достаточно легко. Так что на покупку ни одной из квартир Армен Борисович ей средства не выделял, это легко проверяется. Более того, для покупки одной из квартира Виталина брала кредит – 10 миллионов рублей – который сегодня продолжает погащаться с зарплатной карты Цымблалюк-Романовской", - признается Элина Мазур.По слухам, сейчас состояние Армена Борисовича крайне тяжелое, так как о том, какую диету соблюдал актер знает лишь его жена, которая на протяжении всех этих лет заботилась о нем.