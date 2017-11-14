Александр Носик впервые решился рассказать о причинах развода

Долгое время актер никак не комментировал данную сложную ситуацию в своей жизни, но на днях решился поговорить с журналистами и дать объяснения причинам, повлекшим развод.«Мы не делили имущество, не собираемся поливать друг друга грязью. Не понимаю и не принимаю, когда в таких ситуациях начинают ругать своих бывших. Вы же сами выбрали этого человека, жили, любили, делили постель. Ссоры, выяснения отношений уже в прошлом. Как и многие пары, мы ругались так, что летели искры. Я человек эмоциональный, импульсивный и взрывной, иногда прямо комок нервов.Эту энергию обязательно надо выплескивать. В квартире кое-где даже есть следы кулаков: ударить в стену для меня абсолютно нормально. С Ольгой мы оба лидеры. Оба честолюбивы. У обоих грех гордыни налицо. Таким сильным личностям под одной крышей сложно ужиться. В нашем случае никто не хотел уступать», - признался Носик.Напомним, что после расставания с супругой Александр встречался с певицей Анастасией Крайновой, но их отношения не продлились долго.