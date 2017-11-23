Жена Александра Малинина публично раскритиковала его отца

«Не нужно нам навязывать ложное чувство вины, которое мы не заслужили. Кому вы сочувствуете? Человеку, который позволял себе унижать своего сына, причем публично? Который не раз проявлял жестокость и физическое насилие и по отношению к нему, и по отношению к его маме и брату? Конечно, сейчас ему очень не хватает любви, теплоты и заботы от своих сыновей.
Но любовь нельзя выпросить, бегая по ток-шоу и продолжая оскорблять нашу семью, эксплуатируя факт отцовства как обязательство перед сыном на любовь к себе. Любовь можно только заслужить, даря свою любовь, заботу и внимание ребенку, отдавая себя, вкладывая свою душу в ребенка», - заявила женщина.
Эмма утверждает, что из-за этих семейных конфликтов у его мужа часто ухудшается самочувствие.