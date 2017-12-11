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Из-за Максим распалась чужая семья

Сегодня, 09:21
Недавно стало известно о том, что Максим стала причиной распада чужой семьи.

Из-за Максим распалась чужая семья
Об этом журналу "СтарХит" рассказала женщина, позвонив в редакцию.

«Хочу рассказать, как МакSим понадобился мой муж. 17 лет брака закончены, ребенок остался без отца».

Из-за Максим распалась чужая семья


Оказалось, что муж женщины познакомился с певицей в аэропорту в ВИП-зале, и они обменялись номерами телефонов.

«Честно, больше всего переживаю за сына, что будет со мной – все равно, - делится Людмила. – Не знаю, на что может пойти пока еще мой муж. Кажется, что все 17 лет я не была знакома с этим человеком».

После встречи в аэропорту с Максим мужчина изменился, в итоге Людмила была вынуждена подать на развод.

Из-за Максим распалась чужая семья

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Ключевые слова: Максим

Количество просмотров: 21 034
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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