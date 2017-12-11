Из-за Максим распалась чужая семья

Об этом журналу "СтарХит" рассказала женщина, позвонив в редакцию.«Хочу рассказать, как МакSим понадобился мой муж. 17 лет брака закончены, ребенок остался без отца».Оказалось, что муж женщины познакомился с певицей в аэропорту в ВИП-зале, и они обменялись номерами телефонов.«Честно, больше всего переживаю за сына, что будет со мной – все равно, - делится Людмила. – Не знаю, на что может пойти пока еще мой муж. Кажется, что все 17 лет я не была знакома с этим человеком».После встречи в аэропорту с Максим мужчина изменился, в итоге Людмила была вынуждена подать на развод.