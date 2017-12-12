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Жена Вадима Казаченко публично раскритиковала Виталину Цымбалюк-Романовскую

Сегодня, 08:14
Недавний выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" был в очередной раз посвящен скандалу, разразившемуся между бывшими супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Жена Вадима Казаченко публично раскритиковала Виталину Цымбалюк-Романовскую
Даже после официального развода представители актера продолжают обвинять женщину. Теперь же предметом спора стала квартира в Москве, которая оформлена на Виталину. В студии также присутствовала жена Вадима Казаченко Ирина Аманти, которая набросилась на экс-супругу Джигарханяна.

Жена Вадима Казаченко публично раскритиковала Виталину Цымбалюк-Романовскую


«Когда вы закончите свое телевизионное шоу для всей страны? В прошлый раз показывали видео из личного архива, которое меня просто возмутило. В нем ваш бывший муж сидит на кухне и чувствует себя как дома. А вы его записываете. Оскорбляет он вас или нет, это дело личное. Зачем вы это делали? Вы собирали компромат? Чего вы добиваетесь – человеку 82 года, вы что, хотите его смерти?» – заявила Ирина.

Виталина, в свою очередь, опровергла все обвинения в свой адрес, заявив, что никогда не снимала Армена Борисовича без разрешения.

Жена Вадима Казаченко публично раскритиковала Виталину Цымбалюк-Романовскую

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Ключевые слова: Армен Джигарханян, Вадим Казаченко, Ирина Аманти, Виталина Цымбалюк-Романовская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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