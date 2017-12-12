Жена Вадима Казаченко публично раскритиковала Виталину Цымбалюк-Романовскую

Даже после официального развода представители актера продолжают обвинять женщину. Теперь же предметом спора стала квартира в Москве, которая оформлена на Виталину. В студии также присутствовала жена Вадима Казаченко Ирина Аманти, которая набросилась на экс-супругу Джигарханяна.«Когда вы закончите свое телевизионное шоу для всей страны? В прошлый раз показывали видео из личного архива, которое меня просто возмутило. В нем ваш бывший муж сидит на кухне и чувствует себя как дома. А вы его записываете. Оскорбляет он вас или нет, это дело личное. Зачем вы это делали? Вы собирали компромат? Чего вы добиваетесь – человеку 82 года, вы что, хотите его смерти?» – заявила Ирина.Виталина, в свою очередь, опровергла все обвинения в свой адрес, заявив, что никогда не снимала Армена Борисовича без разрешения.